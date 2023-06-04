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В Сочи арестовали мужчину, убившего ремнём дочь сожительницы

7info

Центральным районным судом г. Сочи рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении 24-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Краснодарского края.

Из материалов, представленных суду, следует, что подозреваемый 27.05.2023 года, находясь в квартире с малолетней дочерью своей сожительницы, будучи недовольным ее поведением, нанес ребенку не менее 15-17 ударов, в том числе кожаным ремнем в область жизненно важных органов. 02.06.2023 в результате причиненных подозреваемым повреждений ребенок скончался в машине скорой помощи.

Изучив представленные материалы, суд принял во внимание, что мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления, ранее неоднократно судим, и, находясь на свободе, может представлять опасность для общества. Суд удовлетворил ходатайство следствия и заключил фигуранта под стражу на срок 2 месяца.

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