В Смоленске высмеяли «креативный» ремонт дорог

Неравнодушные автолюбители самостоятельно отремонтировали дорогу возле 34 школы в Смоленске с привлечением ненужной мебели, пишет Readovka67.

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Как стало известно, для этого горожане использовали старое кресло. Недавно выбоину на улице Рыленкова заделали ковром. Жители Промышленного района поддержали «креативный» ремонт дорожного полотна.

«Ковер, теперь кресло. Что же будет дальше?» – сыронизировал один из пользователей.

Также комментаторы раскритиковали коммунальные службы города, которые, по их мнению, не торопятся улицы приводить в порядок.