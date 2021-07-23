В Смоленске неизвестные до смерти забили молодого парня

В ночь с 17 на 18 июля в Смоленске до смерти забили молодого парня Кирилла. Причастных к преступлению в настоящее время ищут. Об этом сообщает Smolnarod.
Местного жителя избили в Ситниках. Он умер в больнице, не приходя в сознание.
Соседка погибшего рассказала, что той ночью слышала нескольких человек. Около 01:00 — 01:30 неизвестные кричали во дворе дома №32 по улице Маршала Еременко.
По словам соседки, неизвестные заметили погибшего в кустах и начали угрожать избить его полуметровой палкой.
У погибшего остались маленький ребенок и жена.