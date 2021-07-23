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Пятница, 23 июля, 2021
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В Смоленске неизвестные до смерти забили молодого парня

Елена Лобанова
В Смоленске неизвестные до смерти забили молодого парня
Фото Smolnarod
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В ночь с 17 на 18 июля в Смоленске до смерти забили молодого парня Кирилла. Причастных к преступлению в настоящее время ищут. Об этом сообщает Smolnarod

Местного жителя избили в Ситниках. Он умер в больнице, не приходя в сознание. 

Соседка погибшего рассказала, что той ночью слышала нескольких человек. Около 01:00 — 01:30 неизвестные кричали во дворе дома №32 по улице Маршала Еременко. 

— Люди кричали: «Щеми его, лови его». Мне показалось, что Кирилл убегал от нескольких человек. Я не знаю точно, сколько их было, но как минимум двое. В какой-то момент Кирилл спрятался, а один из нападавших в точности назвал его подъезд и квартиру. Значит, знал, где тот живет, — рассказала женщина. 

По словам соседки, неизвестные заметили погибшего в кустах и начали угрожать избить его полуметровой палкой. 

— Я и не подумала, что эта ночь станет для Кирилла роковой. Посчитала, пошумят и уйдут. У нас часто кто-то орет под окнами, — поделилась местная жительница. 

У погибшего остались маленький ребенок и жена.

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