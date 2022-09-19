Понедельник, 19 сентября, 2022
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В Смоленске машину свадебного кортежа украсили «половым членом»

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Пользователи бурно обсуждают необычный свадебный кортеж в центре Смоленска. Фотография опубликована в группе «Подслушано. Смоленск» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что на капоте иномарки Opel красуется фигура мужского полового члена.

«Похабное «украшение» для брачной церемонии связано из шерстяных нитей. Зима скоро, чтобы теплее было», – говорится в публикации.

Мнения смоляне об увиденном разделились. Некоторые посчитали украшение отвратительным. Другие же назвали его символом плодородия и деторождения.

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