В Смоленске девушка станцевала стриптиз в торговом центре

В воскресенье, 2 января, в одном из торговых центров Смоленска произошел странный инцидент с участием девушки.

Видеозапись опубликована в группе «Важное в Смоленск» в социальной сети «ВКонтакте». Она доступна по ссылке.

Как стало известно, горожанка станцевала стриптиз. Она вышла в середину зала и стала раздеваться до нижнего белья. После этого посетительница начала танцевать и принимать различные позы.

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Другие посетители пытались остановить женщину, однако в ответ они получали лишь средний палец.