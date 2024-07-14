В смертельной аварии в Александро-Невском районе погибли супруги из Воркуты

Стало известно, что среди погибших в аварии в Александро-Невском районе, которая произошла вечером 6 июля, была супружеская пара из Воркуты⁠ Василий Антюко и Надежда Гузяковская. Об этом на своей личной странице написал их сын Даниил.

Напомним, авария произошла на 331 километре автодороги Р-22 «Каспий». Столкнулись легковые автомобили «Шевроле Нива» и «Лада». Погибли пять человек. После аварии возбудили уголовное дело по по ч.5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Среди погибших был один несовершеннолетний. По словам Даниила, это был его 9-летний троюродный брат.

В ДТП выжил младший четырнадцатилетний брат по имени Слава. Однако он получил тяжелые травмы: переломы позвоночника, бедра, ключицы, кровоизлияние в мозг и разрыв селезенки. Он находит до сих пор в коме. Даниил написал, что теперь за жизнь Славы нести ответственность будет он и его средний девятнадцатилетний брат Влад.

Незадолго до трагедии на дороге, семья Даниила похоронила бабушку.