В Александро-Невском районе в аварии погибло пять человек

6 июля в 22:30 в Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

На 331 километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись легковые автомобили «Шевроле Нива» и «Лада». Погибли пять человек. Среди них — 9-летний ребенок.

В аварии пострадал 15-летний пассажир. Он получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Сообщается, что в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.