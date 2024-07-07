Воскресенье, 7 июля, 2024

В Александро-Невском районе в аварии погибло пять человек

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/gibdd062

6 июля в 22:30 в Александро-Невском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

На 331 километре автодороги Р-22 «Каспий» столкнулись легковые автомобили «Шевроле Нива» и «Лада». Погибли пять человек. Среди них — 9-летний ребенок.

В аварии пострадал 15-летний пассажир. Он получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Сообщается, что в настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.

В Александро-Невском районе в аварии погибло пять человек

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