В следственном управлении СКР по Рязанской области рассказали о работе с обращениями граждан

СКР уделяет большое внимание работе с обращениями граждан. В СУ СКР по Рязанской области рассказали, что такая работа является одним из приоритетов деятельности ведомства.

Каждое обращение внимательно изучается и рассматривается с разъяснением юридических аспектов в доступном формате. Сотрудники ведомства стремятся ответить в кратчайшие сроки, ставят на особый контроль наиболее сложные ситуации, чтобы восстановить справедливость, обеспечить исполнение закона и правопорядок в России. Основные постулаты деятельности Следственного комитета — неотвратимость наказания для правонарушителей и неравнодушие к чужой беде.

В СУ СК России по Рязанской области существуют различные каналы связи:

• Телефон (для справочной информации): 8 (4912) 28-04-69.

• Телефон доверия: 8 (4912) 27-55-37 (круглосуточно).

• Телефон для приема сообщений от жителей новых субъектов РФ, а также Украины, прибывших на территорию России: 8-953-731-15-38 (круглосуточно).

• Круглосуточный телефон «Ребёнок в опасности»: 123.

• Телефон «Остановим коррупцию»: 8 (4912) 27-55-37 (круглосуточно).

• Телефон для приема сообщений от представителей бизнеса, подвергшихся давлению: 8-910-630-07-62 (круглосуточно).

• Телефон для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей: 8-953-731-15-38 (круглосуточно)

• Адрес: г. Рязань, ул. Садовая, д. 44

• Интернет-приемная.

• Социальные сети.

Граждане могут в любое время подать обращение по вопросам возбуждения и расследования уголовных дел, проведения процессуальных проверок, жалобы на действия (бездействие) и процессуальные решения следователей и руководителей следственных отделов следственного управления СК России по Рязанской области, а также по другим вопросам, требующим вмешательства со стороны руководства следственного управления, уточнить информацию о ранее поданном заявлении, сообщить важную для следственных органов информацию посредством интернет-связи и оперативной телефонной линии.

Офицеры СК России принимают во внимание популярность социальных сетей. В связи с этим ведомством налажена коммуникация с пользователями, которые для получения помощи могут обратиться в следственное управление через аккаунт ВКонтакте. Подобное взаимодействие позволяет следственному управлению повысить эффективность обратной связи с населением. Этому способствует и активная практика личных приемов граждан сотрудниками и руководством следственного управления.

Только за 2022 год следственным управлением рассмотрено 2131 обращение граждан по вопросам защиты жилищных прав, выплаты пособий, социального обеспечения, охраны здоровья, предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и др., на личном приеме принято 772 гражданина.