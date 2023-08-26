В сквере у Торговых рядов в Рязани открыли панорамные качели

В сквере у Торговых рядов в Рязани появились панорамные качели, сообщает сайт администрации города.

Аттракционы куплены Ново-Рязанской ТЭЦ и подарены городу в рамках проекта благоустройства исторического центра Рязани. В открытии качелей принимали участие исполняющий обязанности мэра Виталий Артёмов, директор Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаил Иванчиков.

По данным мэрии, первая часть благоустройства сквера у Торговых рядов со стороны улицы Краснорядской завершена. Установлено освещение, сцена, амфитеатр, уложены газон, тротуарная плитка.

Планируется отремонтировать фонтан, установить ограждения у сцены и амфитеатра, оборудовать детскую игровую зону с покрытием из каучуковой и резиновой крошки.