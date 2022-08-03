Татьяна Проводина

В Скопинском районе в разгаре уборочная страда

В Скопинском районе в разгаре уборочная страда.

На полях Шелемишевского сельского поселения убирают озимую пшеницу. Хозяйства тщательно готовились к уборке: ремонтировали технику, просушивали и очищали зернохранилища.

Одними из первых к уборке зерновых приступили механизаторы сельхозпредприятия АО «Имени Куйбышева».

Агроном обособленного подразделения Шелемишево АО «Имени Куйбышева» Анна Завьялова рассказала, что несмотря на 10% полегания из-за неблагоприятной погоды, планируется собрать около 50 центнеров с гектара.

Анна Завьялова: «Механизаторы стараются подобрать хлеб, чтобы минимизировать потери,  так что комбайны идут на минимальной скорости с низко опущенными жатками. Надеемся, что урожай будет на должном уровне»

Анна Завьялова пожелала всем аграриям позитива и хорошего урожая.

В Скопинском районе в разгаре уборочная страда
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