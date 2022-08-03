В Скопинском районе в разгаре уборочная страда.
На полях Шелемишевского сельского поселения убирают озимую пшеницу. Хозяйства тщательно готовились к уборке: ремонтировали технику, просушивали и очищали зернохранилища.
Одними из первых к уборке зерновых приступили механизаторы сельхозпредприятия АО «Имени Куйбышева».
Агроном обособленного подразделения Шелемишево АО «Имени Куйбышева» Анна Завьялова рассказала, что несмотря на 10% полегания из-за неблагоприятной погоды, планируется собрать около 50 центнеров с гектара.
Анна Завьялова пожелала всем аграриям позитива и хорошего урожая.