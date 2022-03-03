В Скопинском районе собрали помощь для эвакуированных жителей Донбасса

3 марта от администрации Скопинского района отправилась машина с гуманитарной помощью в Солотчу, где сейчас открыт один из пунктов размещения граждан, прибывших из ДНР и ЛНР.

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21 февраля в муниципалитете начали работу пункты сбора «гуманитарной помощи». Основной – в здании администрации Скопинского района, остальные во всех администрациях поселений и учреждениях культуры. Сюда ежедневно приходят граждане, представители трудовых коллективов и простые граждане, которые приносят предметы первой необходимости, продукты питания, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, канцелярские товары, одежду и многое другое.

Напомним, что пункт гуманитарной помощи работает ежедневно с 8:30 до 17:30 по адресу:

г. Скопин, пл. Ленина, д. 22 «а» (здание районной администрации).

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Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

(49156) 2-22-93 и +7 930-880-44-50.