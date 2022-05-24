В Скопинском районе реконструируют памятник павшим в селе Чулково

В рамках программы «Поддержки местных инициатив» в селе Чулково Скопинского района полным ходом идут работы по реконструкции памятника воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Идею подал староста села Иван Иванович Пятин. Начинание чулковцев получило поддержку со стороны как местной, так и региональной власти. На благоустройство выделили 1,3 миллиона рублей.

Сейчас на объекте происходит первый этап благоустройства. Он включает в себя демонтаж старого памятника, подготовку площадки. На объекте трудится подрядная организация ООО «Кромус». На сегодняшний день уложен песчаный и щебеночный слои, бордюрный камень, вымощена тротуарная плитка.