В Скопинском районе прошли торжественные мероприятия в честь Дня шахтера

Горняков Скопинского района поздравили с Днем шахтера.

Главной площадкой празднования традиционно стал районный поселок Побединка. Там был развернут праздничный комплекс: для детей – площадка с аттракционами и батут, для побединцев и гостей поселка – выступления духового оркестра и творческих коллективов Скопинского района.

Лучшим работникам горнодобывающей отрасли муниципалитета в торжественной обстановке были вручены награды. А тех горняков, которые не смогли попасть на праздник, представители администрации поздравили лично.

Так, Михаил Косоуров, ветеран Великой Отечественной войны, много лет своей жизни отдал угольной промышленности, и сейчас вспоминает те годы с гордостью. Ему цветы и ценный подарок были вручены в преддверие праздничной даты.