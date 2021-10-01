В скопинской деревне отремонтировали дорогу

В деревне Свинушки Скопинского района ремонтируют дорогу. Её протяжённость – 600м. Стоимость ремонта – 4 млн руб.

Дорога будет выполнена в асфальтовом покрытии. На объекте трудится подрядная организация ОАО «Рязаньавтодор». Задействована специализированная техника: самосвал, грейдер, каток.

Как пояснили дорожники, ранее были выполнены работы по опиловке деревьев, нарезано корыто, отсыпан песчаный и щебеночный слои. В дальнейшем планируется укладка асфальта и укрепление обочин.

На ремонт муниципальной дорожной сети в этом году было направлено более 37 млн рублей. Дороги – тема актуальная, и для того, чтобы не снизить темпы ремонтных работ в 2022 году, местные власти уже сейчас занимаются подготовкой необходимой документации.