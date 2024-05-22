Распространителя порнографии задержали в Скопинском районе

35-летнего скопинца подозревают в распространении порнографии, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Предварительно полицейские установили, что мужчина в одной из социальных сетей создал группу с доступом ограниченного круга лиц. Здесь он размещал фотографии и видеоролики интимного характера. В некоторых сценах участвовал сам.

Мужчину задержали. В его доме нашли электронные носители с соответствующим контентом.

Против скопинца возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов с использованием сети Интернет). Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.