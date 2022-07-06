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В Скопинском районе отремонтируют участок дороги Рязань — Пронск — Скопин

В 2022 году в Скопинском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 7 километров автодороги Рязань — Пронск — Скопин, сообщил региональный Минтранс.

Работы пройдут на участке от границы с Пронским районом до пересечения с трассой Р-22 «Каспий».

Качество дорожного покрытия неоднократно вызывало нарекания жителей области. Автодорога Рязань — Пронск — Скопин входит в опорную сеть региона, связывает областной центр с Пронским, Скопинским районами.

Объект включили в план дорожного ремонта на 2023 год, но благодаря поддержке федерального центра его приведут в норму в текущем дорожно-строительном сезоне.

На дороге выполнят фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, укрепят основание методом холодной регенерации, уложат 2 слоя асфальтобетона, будут укреплены обочины, отремонтированы остановочные павильоны, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка.

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