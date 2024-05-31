Пятница, 31 мая, 2024

В Скопинском районе открыли мемориальную доску погибшему на СВО Олегу Коваленко

Автор: 7info

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В р. п. Павелец Скопинского района Рязанской области открыли мемориальную доску погибшему во время проведения СВО Олегу Васильевичу Коваленко. Об этом сообщила районная администрация.

6 октября 2022 года он отправился добровольцем для участия в специальной военной операции. Доброжелательный, трудолюбивый и честный — так отзываются об Олеге Коваленко сослуживцы и все, кто знал его. Он был строителем по профессии. И участие в строительстве и укреплении мира стало для него высшей патриотической целью.

13 декабря 2022 года осколочное ранение в грудь остановило его жизнь. Олег Васильевич Коваленко посмертно награждён Орденом мужества.

В день открытия мемориальной доски почтить память героя у стен школы собрались его родственники, представители власти, педагоги и школьники. Много теплых слов было сказано в адрес Олега Васильевича.

 — Настоящие герои не заметны в мирное время, в минуту опасности они честно выполняют свой гражданский долг, не подчиняясь страху смерти. Олег Васильевич — солдат России, которым гордится наша страна, хорошо знающая цену воинскому подвигу, — отметил заместитель главы администрации по социальной политике Александр Соловьев.

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