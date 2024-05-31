В Скопинском районе открыли мемориальную доску погибшему на СВО Олегу Коваленко

В р. п. Павелец Скопинского района Рязанской области открыли мемориальную доску погибшему во время проведения СВО Олегу Васильевичу Коваленко. Об этом сообщила районная администрация.

6 октября 2022 года он отправился добровольцем для участия в специальной военной операции. Доброжелательный, трудолюбивый и честный — так отзываются об Олеге Коваленко сослуживцы и все, кто знал его. Он был строителем по профессии. И участие в строительстве и укреплении мира стало для него высшей патриотической целью.

13 декабря 2022 года осколочное ранение в грудь остановило его жизнь. Олег Васильевич Коваленко посмертно награждён Орденом мужества.

В день открытия мемориальной доски почтить память героя у стен школы собрались его родственники, представители власти, педагоги и школьники. Много теплых слов было сказано в адрес Олега Васильевича.