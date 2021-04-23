В Скопинском районе 30-летний мужчина изготавливал дома марихуану

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В Скопинском районе 30-летний мужчина изготавливал у себя дома марихуану. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию начали поступать сообщения, что неработающий житель села Вослебово выращивает у себя дома коноплю для последующего изготовления марихуаны. Оперативники провели обследование дома мужчины и обнаружили помещение, оборудованное светоотражающими материалами и специальным освещением.

Внутри находились 16 кустов каннабиса, 2 килограмма 255 граммов конопли в стадии высушивания и 50 граммов готовой марихуаны.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное изготовление и хранение наркотических средств в крупном размере), санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.