В Скопине в тестовом режиме заработали очистные сооружения

В Скопине в тестовом режиме запустили очистные сооружения. Об этом на заседании правительства 17 декабря сообщила исполняющая обязанности главы администрации Ирина Ланина.

На объекте завершается реконструкция центральных сооружений, проводится экспертиза качества воды. Очистную систему запустят полностью, как только качество воды подтвердит экспертиза.

Очистные сооружения необходимы для запуска крупного фармацевтического производства, которое сейчас строится в Скопине. Вопрос неоднократно поднимали на заседании правительства, под контроль его взяла лично глава региона.