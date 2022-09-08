17–18 сентября в Скопине пройдут соревнования юных футболистов в рамках Проекта «Кожаный мяч-детям». Порядка 20 любительских команд 8 муниципальных образований области будут бороться за звание победителя, сообщает пресс-служб регионального Минспорта.

Проект «Кожаный мяч — детям» автономной некоммерческой организации «Клуб «Кожаный мяч» стал победителем грантового конкурса Минспорта России и входит в каталог лучших практик 2022 года «Спорт — норма жизни». Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта России и являются одним из мероприятий федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Проект «Кожаный мяч — детям» направлен на поддержку ребят, увлеченных футболом. В августе — сентябре такие соревнования проходят в семи регионах страны — в Тамбовской, Рязанской, Ивановской, Волгоградской, Ленинградской областях, Дагестане и Удмуртии.

В 2022 году в рамках реализации Проекта проводятся ряд публичных мероприятий с детьми 7-9 лет по месту учебы и жительства, преимущественно в малых городах и сельской местности с целью привития любви к отечественному футболу через призму истории образования и функционирования Всероссийского движения «Кожаный мяч», становления мотивации занятий футболом не как средства обогащения в будущем, а как возможность патриотического служения своей Родине, прославляя её своим неистовым трудом и талантом.

Соревнования стартуют 17 сентября в г. Скопине на стадионе «Труд» в 10.00.