В Скопине пьяный мужчина сжёг сарай местной жительницы из зависти

В Скопине 26-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением об уничтожении её собственности. По словам женщины, ночью во дворе её дома загорелась хозяйственная постройка вместе с имуществом.

Оперативники после осмотра места происшествия предварительно установили, что причиной пожара стал поджог. Неподалёку от пепелища сотрудники угрозыска нашли мобильный телефон.

Пожар случился около 5 утра, так что очевидцев происшествия нет. Мотив также был неясен – врагов у заявительницы не было.

Найденный на месте пожара гаджет правоохранителям удалось разблокировать и предположительно установить его владельца. Им оказался 32-летний скопинец, ранее не раз попадавший в поле зрения полиции из-за маргинального образа жизни. Подозреваемый дал признательные показания.

По предварительной информации УМВД по Рязанской области, мужчина в нетрезвом состоянии ночью возвращался домой. На его пути возникла хозяйственная постройка. Злоумышленник позавидовал, что у кого-то есть такое имущество. Мужчина решил: раз у него нет сарая, то пусть ни у кого не будет, и с помощью зажигалки поджёг постройку.

Следователь МО МВД Скопинский возбудил в отношении подозреваемого уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Мужчине грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же срок.

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