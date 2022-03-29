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Вторник, 29 марта, 2022

В Скопине осудят экс-сотрудника УФСИН за пьяное вождение

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В Скопине осудят экс-сотрудника УФСИН за пьяное вождение

Александр Ильин

В Скопине бывший сотрудник ИК-1 УФСИН России по Рязанской области предстанет перед судом по обвинению в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба следственного комитета по региону. 

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Как установило следствие в ходе расследования, 28 января 2022 года мужчина, ранее уже подвергавшийся административному наказанию за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, снова пьяным сел за руль. 

Обвиняемый двигался на автомобиле по улицам Скопина вплоть до задержания полицейскими.

Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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