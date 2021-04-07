В Скопине мужчина угрожал убить жену из-за развода

В Скопине 44-летний мужчина угрожал жене убийством. Местный житель пришел в ярость из-за развода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

В полицию позвонила местные жители. Они рассказали, что в городском общежитии разгорелась ссора между супругами. Соседи не исключили и возможности кровопролития.

По предварительной информации, 42-летняя и 44-летний жители Скопина находятся в бракоразводном процессе. Раньше женщина жила в этом общежитии, а в последний раз пришла туда, чтобы забрать свои вещи. Мужчина не одобрял развод, поэтому высказал супруге упрек по этому поводу. Между ними разгорелся конфликт.

— В качестве аргумента своей позиции муж накинулся на жену и пригрозил задушить. Женщина испугалась за свою жизнь, выбежала из комнаты и позвала на помощь. Прибывшие правоохранители быстро утихомирили злоумышленника, — говорится в сообщении.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.