7.2 C
Рязань
Среда, 7 апреля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниПроисшествия

В Скопине мужчина угрожал убить жену из-за развода

Елена Лобанова
Изображение 4711018 с сайта Pixabay

В Скопине 44-летний мужчина угрожал жене убийством. Местный житель пришел в ярость из-за развода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области. 

В полицию позвонила местные жители. Они рассказали, что в городском общежитии разгорелась ссора между супругами. Соседи не исключили и возможности кровопролития. 

По предварительной информации, 42-летняя и 44-летний жители Скопина находятся в бракоразводном процессе. Раньше женщина жила в этом общежитии, а в последний раз пришла туда, чтобы забрать свои вещи. Мужчина не одобрял развод, поэтому высказал супруге упрек по этому поводу. Между ними разгорелся конфликт. 

— В качестве аргумента своей позиции муж накинулся на жену и пригрозил задушить. Женщина испугалась за свою жизнь, выбежала из комнаты и позвала на помощь. Прибывшие правоохранители быстро утихомирили злоумышленника, — говорится в сообщении. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 2 лет, либо – лишение свободы на срок до 2 лет.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,537ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru