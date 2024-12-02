В СИЗО умер мигрант, жестоко избивший участника СВО под Волгоградом

В Волжском в СИЗО умер уроженец Азербайджана Микаил Разаков, жестоко избивший участника спецоперации, пишет V1.RU со ссылкой на источник.

О смерти 29-летнего мужчины стало известно во вторник.

«Отравление не рассматривается в числе возможных причин его гибели», – уточнил источник издания.

В конце сентября Микаил Разаков и его приятель Кирилл Ларичкин избили участника СВО на улице Скрипки в Волжском. Одному из нападавших не понравилось, что мужчина слишком близко подошел к его беременной жене.

Боец пытался понять, что от него хотят, но вместо ответа получил внезапный удар по лицу. В итоге участника спецоперации и его друга жестоко избили.

СК возбудил уголовное дело. При этом злоумышленники выразили желание отправиться на СВО. Также они сказали, что признают вину и раскаиваются.