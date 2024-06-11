В ситуацию с закупками льготных лекарств в Рязани пришлось вмешаться прокуратуре

Прокуратуре Рязанской области пришлось вмешаться в ситуацию с закупкой льготных лекарств, сообщает ГТРК «Ока».

По данным журналистов, по региональной льготе необходимо было выделить 3 млрд рублей, а выделили чуть больше 1 млрд. В результате возник дефицит льготных препаратов.

Прокуратура региона провела проверку и вынесла представление правительству Рязанской области. В результате в министерстве здравоохранения области увеличили финансирование льготных лекарств и закупили необходимые препараты, отмечает «Ока».

По словам сотрудника прокуратуры Вячеслава Шерстнёва, на данный момент получили лекарства 80% рязанцев, обратившихся с жалобами. Произведена и инициирована закупка на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Льготные лекарства получают люди с онкологией, сахарным диабетом и другими заболеваниями.