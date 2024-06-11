Вторник, 11 июня, 2024

В ситуацию с закупками льготных лекарств в Рязани пришлось вмешаться прокуратуре

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от jcomp на Freepik

Прокуратуре Рязанской области пришлось вмешаться в ситуацию с закупкой льготных лекарств, сообщает ГТРК «Ока».

По данным журналистов, по региональной льготе необходимо было выделить 3 млрд рублей, а выделили чуть больше 1 млрд. В результате возник дефицит льготных препаратов.

Прокуратура региона провела проверку и вынесла представление правительству Рязанской области. В результате в министерстве здравоохранения области увеличили финансирование льготных лекарств и закупили необходимые препараты, отмечает «Ока».

По словам сотрудника прокуратуры Вячеслава Шерстнёва, на данный момент получили лекарства 80% рязанцев, обратившихся с жалобами. Произведена и инициирована закупка на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Льготные лекарства получают люди с онкологией, сахарным диабетом и другими заболеваниями.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязанской области произошёл лесной пожар

Торговый городок сменил название на Рязанская ВДНХ

Французский полковник раскрыл опасный план Запада по Украине

В Рязани около двух школ начали строить торговый центр

Подарки огненной планеты: как Марс в Тельце поможет разбогатеть каждому знаку зодиака

Установлена личность мужчины, погибшего после падения в Дашково-Песочне

Опубликован рейтинг размеров членов мужчин из разных стран мира

В МЧС рассказали, как защитить загородный дом от удара молнии

Пригожин назвал условие, при котором Лобода сможет вернуться в Россию

В Дашково-Песочне мужчина насмерть разбился, упав с 9 этажа

Эксперты: Российский самолет А-50 сбит иностранным расчетом ПВО

Врач Кузьмин рассказал о скрытой опасности детских травм

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязанской области произошёл лесной пожар

Новости Рязани
Возгорание случилось в воскресенье, 9 июня, на территории Клепиковского лесничества.

Торговый городок сменил название на Рязанская ВДНХ

Новости Рязани
О ренейминге сообщил телеграм-канал экс-Торгового городка.

Французский полковник раскрыл опасный план Запада по Украине

Новости мира
В интервью LCI отставной французский полковник Бертран Дарра заявил, что западные страны, поставляя оружие киевскому режиму, идут на риск ослабления собственной безопасности.

В Рязани около двух школ начали строить торговый центр

Новости Рязани
Прокуратура Октябрьского района Рязани организовала проверку соблюдения требований земельного законодательства.

Подарки огненной планеты: как Марс в Тельце поможет разбогатеть каждому знаку зодиака

Новости мира
Правда, чтобы приблизить заветный финансовый успех, всем нам придётся изрядно потрудиться...