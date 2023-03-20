В Симферополе пытались подорвать газопровод

Неизвестный пытался взорвать газопровод в Симферополе, сообщает утром 20 марта телеграм-канал Shot.

По информации источника, ЧП случилось на газовом узле в Центральном районе города. Злоумышленник перелез через забор и заложил взрывчатку. Мощность заряда составляла до 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Серьёзных последствий от взрыва не было — повреждена труба, рядом находится воронка до 70 сантиметров в диаметре.

Газоснабжение не прерывалось.