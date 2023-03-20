Понедельник, 20 марта, 2023
7info

В Симферополе пытались подорвать газопровод

На главнуюНовости мира

Неизвестный пытался взорвать газопровод в Симферополе, сообщает утром 20 марта телеграм-канал Shot.

По информации источника, ЧП случилось на газовом узле в Центральном районе города. Злоумышленник перелез через забор и заложил взрывчатку. Мощность заряда составляла до 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

Серьёзных последствий от взрыва не было — повреждена труба, рядом находится воронка до 70 сантиметров в диаметре.

Газоснабжение не прерывалось.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации