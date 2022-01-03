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Понедельник, 3 января, 2022
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В Симферополе 13-летняя девочка зарезала отца, защищая мать

Александр Ильин

В Симферополе 13-летняя школьница подозревается в убийстве 44-летнего отца. По данным РЕН ТВ, девочка нанесла родителю смертельные ножевые ранения, когда защищала мать. 

Как сообщает телеканал, 1 января девочка позвонила в полицию и рассказала, что её отец напал на мать, после чего свёл счёты с жизнью. 

Позже выяснилось, что между родителями произошёл конфликт, во время которого подозреваемая вступилась за мать и нанесла отцу 5 ножевых ранений. Мужчина скончался на месте. 

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Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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