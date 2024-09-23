В Штабе общественной поддержки ЕР в Рязани пройдет День Александро-Невского района

26 сентября с 11.00 до 13.30 в Штабе общественной поддержки «Единой России» Рязанской области в рамках реализации проекта «День муниципалитета» пройдет День Александро-Невского района (0+).

Для гостей мероприятия будут организованы различные площадки, среди которых:

– выставка-продажа декора из корней деревьев «Вазы. Корнепластика»,

– мастер-класс старинного народного промысла по изготовлению игрушки из ваты «Ватная игрушка»,

– мастер-класс по изготовлению кукол из ткани «Куклы-обереги»,

– фотозона и чайная дегустация «Из Александро-Невского с любовью»,

– акция «Семейное письмо в будущее» – написать послание на готовом ярком бланке о своей семье и ее планах и мечтах с рекомендацией открыть через 10 (15) лет,

– площадка молочной продукции «Эко-Нива»,

– стол с местными угощениями «Александро-Невское изобилие»,

– концерт с участием творческих коллективов Александро-Невского района,

– выставка-продажа сувенирной продукции от музея М.Д. Скобелева.