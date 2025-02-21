В Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязани прошёл «Урок мужества»

В Штабе общественной поддержки «Единой России» прошел «Урок мужества», посвященный Дню защитника Отечества. Мероприятие было организовано совместно с региональным Комитетом семей воинов Отечества.

Гостями стали четыре героя СВО. Это ветеран боевых действий, депутат Рязанской областной Думы Роман Иголкин, командир роты курсантов РВВДКУ, кавалер двух орденов Мужества Егор Пахомов, преподаватель кафедры военно-политической работы РВВДКУ Николай Тимофеев, курсант РВВДКУ Игорь Артамонов.

Они рассказали учащимся рязанской школы № 34 имени Героя РФ П. В. Кривова и студентам Рязанского железнодорожного колледжа о себе, о выборе жизненного пути, об участии в боевых действиях, о своих подвигах и товарищах, поделились планами на будущее. История каждого из них тесно связана с легендарным рязанским училищем ВДВ. Кто-то мечтал о карьере военного с детства, кто-то стал курсантом в силу жизненных обстоятельств. Но в одном они солидарны — выбор был верным и единственно правильным.

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Главной темой встречи стала связь поколений — «Герои Великой Отечественной войны и герои СВО». Роман Иголкин рассказал о рязанцах — Героях Советского Союза и Героях России, а также о подвигах тех, кто отдал свои жизни, защищая мирных граждан от террористов. Отдельной строкой — рассказ о подвигах мальчишек и девчонок, которые волею судьбы были вынуждены принимать совсем не детские решения.

— Интересное, эмоциональное, завораживающее выступление, от которого перехватывает дыхание и наворачиваются слезы. Благодарю наших гостей за интереснейшую встречу! И за вызванное чувство невероятной гордости и уверенности — наша страна в надёжных руках, — подчеркнула заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», руководитель регионального исполнительного комитета партии Юлия Феоктистова.

В завершение встречи гостям были вручены подарки от регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» и регионального Комитета семей воинов Отечества.