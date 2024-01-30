Вторник, 30 января, 2024
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В школе №64 Рязани для родителей провели дегустацию школьного меню

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Фото: сайт администрации
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В рязанской школе №64 прошла дегустация нового меню. Родители учеников ознакомились со школьным питанием и высказали свои предложения по его улучшению.

Для дегустации были предложены салат из капусты с огурцом, кисель, суп на курином бульоне, три вида каш, макароны с сыром, три вида сладких полдников и блины с вареной сгущенкой.

Родители высоко оценили все предложенные блюда, пишет пресс-служба горадминистрации.

Дегустации планируют проводить во всех районах Рязани. Ранее такая встреча прошла в школе №15.

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