Среда, 22 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В школе №64 Рязани дан старт Всероссийской программе «Орлята России»

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Фото с сайта Рязанской областной думы

В рязанской школе №64 запустили проект «Орлята России». Программа развития социальной активности младшеклассников призвана выстроить их коммуникацию со сверстниками и взрослыми.

Старт всероссийской программе дал председатель комитета Рязанской областной думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог.

Парламентарий отметил, что благодаря проекту у детей будут формироваться семейные ценности, любовь к родному краю и своему народу.

Ребята в рамках проекта включаются в общественную жизнь класса и школы в игровых, творческих и познавательных форматах. Программа позволяет детям проявить себя в коллективной работе и учит самостоятельности и инициативности.

Игорь Мурог: «Проект «Орлята России» поможет повысить интерес младших школьников к учебной и внеурочной деятельности»

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