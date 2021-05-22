В школах Рязанской области прозвенели «Последние звонки»

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В субботу, 22 мая, во всех школах Рязанской области прозвенели «Последние звонки». Торжественные линейки и концерты прошли с соблюдением всех эпидемиологических норм.

Выпускников поздравили учителя, родители, руководство школы. На линейках зачитали приказ о допуске учеников к экзаменам. В качестве прощания со школой выпускники танцевали вальс и пели песни.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил «Последний звонок» в школе №14.

— Перед вами открыто множество путей. Пусть дорога, которую вы выберете для себя, окажется верной, чтобы всю жизнь вы занимались любимым делом, — пожелал Николай Любимов.

В качестве подарка губернатор вручил школе комплект книг.

Также в нашем фоторепортаже можно увидеть, как прошёл праздник в лицее №52 города Рязани.