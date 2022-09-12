В школах России появятся учебники истории с уточнёнными сведениями о Великой Отечественной войне

Министерство просвещения подготовило учебники истории с уточнёнными данными о Великой Отечественной войне. Об этом заявил замминистра просвещения Денис Грибов на форуме «Змиевская балка: история геноцида» в Ростове-на-Дону.

В новых пособиях широко применяются архивные данные и результаты новейших исследований, – пояснил министр, отметив необходимость сохранить историческую правду. Об этом пишет РИА Новости.

Денис Грибов напомнил, что на освобождённых территориях обнаружили украинские учебники. Экспертиза Минпросвещения этих пособий выявила в 300 из них искажение исторических фактов.

С 1 сентября, по словам замминистра, школьники Донбасса и освобождённых территорий перешли на российские учебные стандарты. Во всех школах есть новая техника и отечественные пособия.

Денис Грибов: «Мы должны сохранить память о подвиге наших народов, которые вместе сражались против фашизма в Великой Отечественной войне и одержали великую Победу»

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов говорил о том, что власти в Киеве используют систему образования для разжигания межнациональной розни. Он подчеркнул, что анализ украинских школьных учебников показал абсолютное искажение фактов и насаждение русофобии.

Как отметил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, на протяжении многих лет киевские власти держали курс на принудительную ассимиляцию и агрессивную дерусификацию. По словам министра, Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.