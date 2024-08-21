В школах Рязанской области наводят порядок к 1 сентября.

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание правительства, на котором рассмотрел обращения жителей из соцсетей по благоустройству территорий школ.

Глава региона поручил главам муниципалитетов до начала учебного года проверить и привести в порядок подъездные пути и пешеходные маршруты к школам. В ряде районов уже выполнен ремонт дорог, тротуаров, остановочных пунктов.

Павел Малков подчеркнул, что лето — это время для активной подготовки социальных учреждений к новому учебному году. Он потребовал от руководителей устранить все недостатки и навести порядок в помещениях.

«Рассчитываю, что такая работа ведется сейчас везде. Если в каком-то учреждении директор не понимает, не видит необходимости это делать, наверное, тогда там должен быть другой руководитель», – сказал он

Особое внимание Павел Малков уделил газификации социальных объектов в регионе. Он поручил в кратчайшие сроки найти решения по всем еще не газифицированным школам, больницам и учреждениям культуры.