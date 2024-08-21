Среда, 21 августа, 2024

В школах Рязанской области наводят порядок к 1 сентября.

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание правительства, на котором рассмотрел обращения жителей из соцсетей по благоустройству территорий школ.

Глава региона поручил главам муниципалитетов до начала учебного года проверить и привести в порядок подъездные пути и пешеходные маршруты к школам. В ряде районов уже выполнен ремонт дорог, тротуаров, остановочных пунктов.

Павел Малков подчеркнул, что лето — это время для активной подготовки социальных учреждений к новому учебному году. Он потребовал от руководителей устранить все недостатки и навести порядок в помещениях.

«Рассчитываю, что такая работа ведется сейчас везде. Если в каком-то учреждении директор не понимает, не видит необходимости это делать, наверное, тогда там должен быть другой руководитель», – сказал он

Особое внимание Павел Малков уделил газификации социальных объектов в регионе. Он поручил в кратчайшие сроки найти решения по всем еще не газифицированным школам, больницам и учреждениям культуры.

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