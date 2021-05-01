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В Шиловском районе восстановили работу паромной переправы

7info
Фото издательства «Пресса»
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Паромная переправа через Оку в Шиловском работает, сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

– Работа паромной переправы через реку Ока у села Юшта Шиловского района восстановлена, – говорится в сообщении. –  В настоящее время движение осуществляется в режиме «по фактической погоде». Из-за сильного волнения на реке возможны технические перерывы в работе (1÷6 часов в зависимости от погодных условий).

Минтранс просит водителей учитывать эту информацию при составлении маршрута.

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