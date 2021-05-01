В Шиловском районе восстановили работу паромной переправы

– Работа паромной переправы через реку Ока у села Юшта Шиловского района восстановлена, – говорится в сообщении. – В настоящее время движение осуществляется в режиме «по фактической погоде». Из-за сильного волнения на реке возможны технические перерывы в работе (1÷6 часов в зависимости от погодных условий).