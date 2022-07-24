В Шиловском районе пропал мужчина.

Алпатов Сергей Георгиевич 1958 года рождения (64 года) пропал в посёлке Лесной.

Местонахождение мужчины неизвестно с 23 июля. Информация появилась в группе Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области ВКонтакте.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серо-зелёные.

В сообщении отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Любую информацию о возможном местонахождении пропавшего просьба сообщать по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или 112.