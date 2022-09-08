В Шиловском районе полицейскому пришлось стрелять по колёсам машины, чтобы остановить пьяного водителя

В Шиловском районе начальник подразделения ГИБДД остановил автомобиль, за рулём которого был нетрезвый водитель, прицельным выстрелом по колёсам. Подробности инцидента раскрыли в Управлении МВД по Рязанской области.

3 сентября в 9:25 на 109-ом километре трассы Ряжск – Касимов – Нижний Новгород начальник подразделения ГИБДД МО МВД Шиловский майор полиции Евгений Дергачёв патрулировал территорию на автомобиле Skoda Octavia. Заметив Mazda 3, стоящую на проезжей части, полицейский решил проверить водителя этой машины.

Подъехав к Mazda, сотрудник полиции включил специальные световые сигналы, вышел из машины и направился к Mazda. Координация движений водителя свидетельствовала, что он находится в состоянии опьянения. Увидев полицейского, водитель автомобиля начал движение, проигнорировав законное требование об остановке, и стал увеличивать скорость.

Майор полиции Дергачёв начал преследование со специальными световыми и звуковыми сигналами патрульного авто. Нарушителю не раз подавались сигналы об остановке ТС, но преследуемый автомобиль продолжал движение.

Затем Mazda свернула с дороги, направившись к селу Ирицы. Водителю авто полицейский сделал несколько предупреждений о намерении применить табельное оружие для остановки ТС через громкоговоритель. Нарушитель продолжил движение на скорости свыше 90 км/ч, создавая опасность жизни и здоровью граждан.

Начальник ОГИБДД сделал один предупредительный выстрел в воздух, но водитель Mazda не остановился. Полицейский, держа руль правой рукой, левой рукой сделал из табельного пистолета Макаров прицельный выстрел по колёсам преследуемой машины.

Заднее левое колесо Mazda было повреждено, и иномарка остановилась. Злоумышленник попытался скрыться, и майору Дергачёву пришлось применить физическую силу и наручники. Никто не пострадал.

Проверка показала, что нарушителем был 35-летний местный житель, управлявший авто в состоянии алкогольного опьянения. Административные протоколы на водителя составлены по статьям об управлении ТС в состоянии опьянения и о невыполнении законного требования об остановке ТС.

В багажнике Mazda при осмотре нашли пакет с фрагментами растений с характерным запахом. По данным экспертизы, в пакете было 138 грамм наркосодержащего растения конопля. Происхождение наркотического сырья проверят полицейские.

Против злоумышленника следователем следственного подразделения МО МВД Шиловский возбуждено уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотических средств в крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.