В Шиловском районе открыли ПВР для беженцев с Украины

В Шиловском районе открыли пункт временного размещения для беженцев из зоны специальной военной операции на Украине. ПВР работает на базе Инякинского агротехнологического техникума. Об этом написал на своей странице ВКонтакте председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

16 сентября туда прибыли 37 человек, 12 из которых — дети.

Люди обеспечены необходимыми вещами и горячим питанием. Решаются вопросы с устройством детей в школы и детские сады, а также медицинским обслуживанием нуждающихся в помощи врачей.