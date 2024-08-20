Вторник, 20 августа, 2024

В Шиловском районе открыли отремонтированный фельдшерско-акушерский пункт

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

В посёлке Прибрежном Шиловского района торжественно открылся фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) после основательного обновления, осуществлённого в рамках национального проекта «Здравоохранение». Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

ФАП в Прибрежном находится в непосредственной близости от рабочего посёлка Шилово и оказывает медицинскую помощь более 750 жителям, в том числе около 130 детям. Ремонтные работы предусматривали обновление интерьеров, оснащение современным медицинским оборудованием, пополнение запасов лекарственных препаратов.

Особым событием стало открытие памятной доски в честь А.В. Степушиной, которая на протяжении 35 лет возглавляла ФАП, заслужив всеобщее признание за высокий профессионализм, преданность делу и отзывчивость.В рамках национального проекта «Здравоохранение» в 2024 году планируется отремонтировать 22 фельдшерско-акушерских пункта и 1 врачебную амбулаторию, а также возвести 31 новый ФАП и 2 врачебные амбулатории.

В настоящее время ведётся подготовка к приёмке новой амбулатории в посёлке Придорожном Сасовского района.

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