Среда, 15 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Шиловском районе ночью загорелся жилой дом

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В ночь на 15 марта в деревне Фролово Шиловского района произошёл пожар в жилом деревянном доме. Подробности привели в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 3:49. На момент прибытия пожарных горел жилой дом размером 10 на 15 метров. В 4:06 пожар был локализован, в 4:21 было ликвидировано открытое горение.

Обошлось без погибших и пострадавших.

На тушении работали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.

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