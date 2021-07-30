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В пятницу, 30 июля, в Шилове открыли памятный барельеф Василию Фомину. В торжественной церемонии участвовал и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Василий Михайлович Фомин — первый глава Шиловского муниципального района. Он руководил им почти 30 лет.

Барельеф изготовил Василий Горбунов на средства из внебюджетных источников. Памятный объект установили на здании администрации Шиловского района.

Надпись на барельефе гласит:

«В этом здании с 1990 по 2020 год работал первый глава Шиловского района Василий Михайлович Фомин».

В ходе церемонии минутой молчания почтили память Василия Фомина.

Губернатор отметил колоссальный вклад, который внес Фомин в развитие муниципалитета.

— Он всю жизнь отдал служению своей малой родине, людям, которые здесь живут. Его деятельность пришлась на 90-е годы, но даже тогда он сохранил всю социальную сферу: библиотеки, школы, физкультурные комплексы и сделал очень много нового. Район постоянно занимал и занимает лидирующие места по социально-экономическому положению в Рязанской области. Василий Михайлович большое внимание уделял благоустройству, всегда был готов учиться всему лучшему, перенимать передовое у других, – сказал Николай Любимов.

Губернатор отметил и большую работу, которую проводил Фомин по патриотическому воспитанию молодежи.

– Уверен, что дело Василия Михайловича на Шиловской земле будет продолжен. У него много достойных преемников, его методы, его стиль руководства, его опыт воспринят, и все его благие дела будут восприняты обязательно, — заключил глава региона.