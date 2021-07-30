В пятницу, 30 июля, в Шилове открыли памятный барельеф Василию Фомину. В торжественной церемонии участвовал и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Василий Михайлович Фомин — первый глава Шиловского муниципального района. Он руководил им почти 30 лет.
Барельеф изготовил Василий Горбунов на средства из внебюджетных источников. Памятный объект установили на здании администрации Шиловского района.
Надпись на барельефе гласит:
В ходе церемонии минутой молчания почтили память Василия Фомина.
Губернатор отметил колоссальный вклад, который внес Фомин в развитие муниципалитета.
Губернатор отметил и большую работу, которую проводил Фомин по патриотическому воспитанию молодежи.
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