В Шацком районе обнаружили нарколабораторию с почти 30 кг «синтетики»

В Шацком районе полицейские обнаружили нарколабораторию с почти 30 кг «синтетики». Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

У 41-летнего мужчины в доме нашли 15 кг 822 г мефедрона и лабораторное оборудование, 7 канистр с мефедроном и 19 контейнеров с остатками вещества в весе 13 кг 200 г. В общей сумме у мужчины изъяли 29 кг 22 грамма «синтетики». Выяснилось, что мужчина уже был судим за хранение марихуаны.

В хозяйственных постройках, принадлежащих жителю Шацка, обнаружили 30 г марихуаны, 39 кустов конопли весом 4 кг 769 г. Также у обвиняемого обнаружили ружьё калибра 5,6 мм и 45 патронов к нему.