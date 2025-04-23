В Шацком районе избирательному участку присвоено имя Ивана Земнухова

В Шацком районе избирательному участку №745 присвоено имя Героя Советского Союза Ивана Земнухова. Об этом сообщает телеграм-канал областной избирательной комиссии.

Избирательный участок находится в средней школе села Казачья Слобода.

Иван Земнухов родился 8 сентября 1923 года в деревне Илларионовка Шацкого района. В 1932 году вместе с семьей переехал в город Краснодон, где стал одним из организаторов и руководителей штаба антифашистской молодёжной организации «Молодая Гвардия».

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7info реализует патриотический онлайн-проект «Иван Земнухов. Путь на Донбасс», посвящённый судьбе и подвигу уроженца Шацкого района. Наши журналисты собирают информацию о ключевых моментах жизни молодого героя, рассказывают о его подвиге. Вы можете увидеть людей, которые хранят память об Иване Земнухове в Рязанской области и на Донбассе. В наших публикациях вы посмотрите памятные места, связанные с судьбой Земнухова в Рязанской области, в Краснодоне и в Москве.

Проект реализуется АНО «Центр развития КВН» при поддержке министерства территориальной политики Рязанской области на платформе сетевого издания 7info. Партнёры проекта: Музей Победы на Поклонной горе (Москва), РГУ имени С.А. Есенина, Рязанское региональное отделение Союза журналистов России, газета «Рязанские ведомости», Казачинская средняя школа (Рязанская область, село Казачья Слобода), Музей «Молодая Гвардия» (ЛНР).