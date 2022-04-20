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Среда, 20 апреля, 2022

В Шацком районе 22-летний работник обокрал мужчину

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В Шацком районе 22-летний работник обокрал мужчину

Александр Ильин

В городе Шацк Рязанской области 34-летнего мужчину обокрал 22-летний работник, который помогал ему в хозяйственных делах, сообщает пресс-служба УМВД России по регину. 

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Молодой человек проживал в доме работодателя, помогал ему в хозяйственных делах за кров и небольшое вознаграждение. 

В день преступления работник, имевший ключ от дома, проник в жилище потерпевшего и украл сбережения в размере 45 тысяч рублей. С деньгами парень поехал в Рязань, где встретился и друзьями и отправился в питейное заведение. 

Вскоре подозреваемого задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

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