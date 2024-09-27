Пятница, 27 сентября, 2024

В Шацке прошел фестиваль для активных «долголетов»

Автор: 7info 2

Опубликовано

Фото предоставлено пресс-службой администрации Шацкого района

В Шацке 27 сентября состоялся осенний фестиваль проекта Активное долголетие — «Здоровая Рязань». Об этом рассказала пресс-служба администрации Шацкого района.

Открылся фестиваль праздничным концертом, посвященным Дню пожилого человека. Активные «долголеты» получили благодарственные письма и подарки от администрации района, комплексного центра социального обслуживания населения, Совета ветеранов. Душевные музыкальные номера подарили слушателям студенты и преподаватели Рязанского колледжа культуры.

Праздник продолжился на территории городского парка, обновленного в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Шатчане участвовали в мастер-классах, спортивных и интеллектуальных состязаниях, рисовали, пели, танцевали, писали письма участникам СВО, делали заготовки для маскировочных сетей. Участники фестиваля получили информацию о мерах соцподдержки, маршрутах долголетия и консультации от медработников о здоровом образе жизни.

Гостей и участников мероприятия угощали вкусной кашей, душистым чаем и горячими пирогами. Их предоставил депутат Рязанской областной Думы Владимир Материкин.

Наградой организаторам фестиваля стали улыбки и добрые слова благодарности.

В Шацке прошел фестиваль для активных "долголетов"
В Шацке прошел фестиваль для активных "долголетов"
В Шацке прошел фестиваль для активных "долголетов"
В Шацке прошел фестиваль для активных "долголетов"
В Шацке прошел фестиваль для активных "долголетов"
В Шацке прошел фестиваль для активных "долголетов"
В Шацке прошел фестиваль для активных "долголетов"
В Шацке прошел фестиваль для активных "долголетов"
В Шацке прошел фестиваль для активных "долголетов"
В Шацке прошел фестиваль для активных "долголетов"

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