В Шацке открыли мемориальную доску артиллеристу Александру Тарасову

На фасаде здания Шацкой средней школы появилась мемориальная доска памяти выпускника школы Александра Тарасова, погибшего при выполнении воинского долга в спецоперации 10 марта 2023 года. Об этом сообщила администрация Шацкого района Рязанской области.

Отдать дань памяти и уважения воину собрались представители власти, военкомата, администрации школы, учителя, школьники, юнармейцы и родственники погибшего бойца.

Право открыть мемориальную доску предоставили отцу героя Николаю Тарасову и главе администрации Шацкого городского поселения Вере Булгаковой.

Александр Тарасов родился 13 июля 1979 года в Калининской области. В Шацке учился с 1985 по 1996 год. После школы пошёл служить по призыву, затем заключил контракт на военную службу. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе.

В 2022 году стал участником специальной военной операции. 30 декабря артиллерист получил ранение, попал в госпиталь. 21 февраля Александр вновь вернулся в строй. Погиб во время боя у селя Гряниковка Харьковской области.

Посмертно Александр Тарасов награждён орденом Мужества.