В Сети вспомнили спор Жириновского с Соловьёвым о вхождении ВСУ в Курск

В Сети вспомнили видео о споре ныне покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского с журналистом Соловьёвым. Политик утверждал, что ВСУ могут временно захватить Курск или другой город близ границы с Украиной, чтобы потешить самолюбие американцев.

Соловьёв яростно спорил, утверждая, что такое невозможно. При начале выдвижения вражеских колонн по ним будет нанесён удар сокрушительной силы. Жириновский напоминал историю Великой Отечественной войны, доказывая, что временный захват российской территории вполне возможен.

Время показало, кто был прав в этом споре.