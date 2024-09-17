Вторник, 17 сентября, 2024

В Серебряном Бору избили до смерти отставного подполковника ФСБ

Автор: powder

Опубликовано

На берегу озера Бездонное в Серебряном Бору в Москве нашли тело 56-летнего подполковника ФСБ в отставке с травмой головы, пишет МК.

Инцидент произошел поздним вечером в воскресенье. Тогда пенсионер распивал спиртные напитки на берегу озера вместе с 29-летним приятелем. Вскоре между ними произошел конфликт.

Младший собутыльник трижды ударил старшего кулаком в область головы. От полученных травм пострадавший потерял сознание и упал на землю.

Шокированный молодой человек попытался привести приятели в сознание, но безуспешно, после чего он позвонил в 112. В итоге потерпевший умер.

Погибший ранее работал в ФСБ, ушел в отставку в звании подполковника. У мужчины есть двое взрослых детей от первого брака.

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