В Серебряном Бору избили до смерти отставного подполковника ФСБ

На берегу озера Бездонное в Серебряном Бору в Москве нашли тело 56-летнего подполковника ФСБ в отставке с травмой головы, пишет МК.

Инцидент произошел поздним вечером в воскресенье. Тогда пенсионер распивал спиртные напитки на берегу озера вместе с 29-летним приятелем. Вскоре между ними произошел конфликт.

Младший собутыльник трижды ударил старшего кулаком в область головы. От полученных травм пострадавший потерял сознание и упал на землю.

Шокированный молодой человек попытался привести приятели в сознание, но безуспешно, после чего он позвонил в 112. В итоге потерпевший умер.

Погибший ранее работал в ФСБ, ушел в отставку в звании подполковника. У мужчины есть двое взрослых детей от первого брака.