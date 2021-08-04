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Среда, 4 августа, 2021
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В сентябре суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ефремову

Елена Лобанова
В сентябре суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор Ефремову
Михаил Ефремов. Фото: Пресненский районный суд Москвы.
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В сентябре суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор актеру Михаилу Ефремову. Заседание запланировано на 15 число. Об этом сообщают «Известия«. 

Напомним, артисту назначили 7,5 лет колонии за смертельное ДТП. Однако адвокаты не согласились с таким решением. В кассационной жалобе отмечено, что Ефремов полностью возместил моральный ущерб пострадавшим, раскаялся в содеянном. До аварии артист занимался благотворительностью, имеет множество благодарностей и государственных наград, что тоже, по мнению защитников, должно стать смягчающими обстоятельствами.  

Адвокаты просят уменьшить срок и перевести актера из колонии общего режима в колонию-поселение из-за слабого здоровья. Прокуратура и потерпевшие с этим не согласны и требуют оставить приговор в силе.

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