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Фото: vk.com/perinatal_center_rzn
Семья и отношения

В семье рязанки Анны родился шестой ребёнок

Алексей Самохин

В семье рязанки Анны родился шестой ребенок, сообщает официальная страница Рязанского областного перинатального центра ВКонтакте.

Малыша назвали Александр. При рождении он весил 2770 граммов и был ростом 51 сантиметр. Теперь у Анны — счастливой мамы большой семьи — двое сыновей и четыре чудесные дочки.

Старшей Веронике уже 12 лет, Светлана, которая до недавнего времени была младшей, теперь стала старшей сестрой в свои 2 года. Вместе с Викторией, Алиной и Арсением они с нетерпением ждут выписки мамы и встречи с младшим братиком.

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Поздравляем семью с замечательным пополнением!

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